Девушку захотели выгнать из Диснейленда за постыдный наряд

Блогершу Николь Делосрейес захотели выгнать из Диснейленда за кроп-топ с декольте

Американскую блогершу захотели выгнать из тематического парка Disney за откровенный наряд. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети Николь Делосрейес рассказала, что отправилась в Диснейленд, расположенный во Флориде, в черных джинсах и белом кроп-топе на завязках, который оформлен глубоким декольте. По словам девушки, один из охранников пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

«Оказывается, дресс-код в парке — это не шутка. Мне сказали купить футболку или уходить с территории. Пришлось приобрести сувенирную вещь в сопровождении охраны», — уточнила инфлюэнсер в видео, которое стало вирусным на платформе и набрало более девяти миллионов просмотров.

Известно, что согласно регламенту, посетители не имеют право приходить в Диснейленд в рваной одежде, а также в оголяющих тело нарядах или чересчур длинных платьях и юбках.

В июне 2021 года женщин также выгнали из бара из-за вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.