Сыгравший Горшка в «Короле и Шуте» актер вспомнил работу в костюмах сосиски и мозга

Актер Константин Плотников признался, что работал аниматором в костюме сосиски

Актер Константин Плотников, сыгравший музыканта Михаила Горшенева по прозвищу Горшок в сериале «Король и Шут», рассказал о своем опыте работы аниматором до начала актерской карьеры. В большом интервью «Ленте.ру» артист вспомнил костюмы, в которых ему приходилось развлекать людей.

«Каких только не было подработок: от костюма сосиски до деда Мороза. Я раскачивал вечеринки, веселил всех в костюме мозга на фестивале здоровья, работал медведем на курорте, где меня дети одновременно обожали и пытались поколотить», — признался артист.

Плотников также вспомнил, что играл заглавную роль на хоррор-квесте под названием «Джек-потрошитель». «Это была действительно страшная история. И туда приходили совершенно разные зрители. Некоторые пытались доказывать на протяжении полутора часов, что "все это неправда". Но были и те, кто настолько сильно погружался в историю, настолько искренний ужас в глазах был, что уже мне приходилось сбавлять обороты и говорить: "Ладно, ладно, мы не всерьез! Мы выберемся"», — поведал актер.

2 июля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической драмы «Государь» об императоре Петре I. Константин Плотников сыграл в сериале главную роль.