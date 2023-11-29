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10:44, 29 ноября 2023Россия

Сурков заявил о тайных мечтах Украины о Минских соглашениях

Сурков: в офисе президента Украины тайно мечтают о «Минске-3»

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В офисе президента Украины есть те, кто мечтает об очередных Минских соглашениях, но Россия может и не согласиться на такой шаг. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье «Сумерки на хуторе».

По его мнению, украинские власти не имеют четкого плана дальнейших действий: «одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет». При этом он указал, что украинский народ разочаровывается во власти.

«Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», — написал российский политик.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три возможных исхода военных действий. При этом он вспомнил и Минские соглашения. В случае поражения в военных действиях Украина, по словам Подоляка, исчезнет в течение нескольких лет. При еще одном негативном сценарии появятся линия разграничения и «Минск-3», и Украина будет исчезать еще медленнее.

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      Варвара Кошечкина
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