Сурков: в офисе Зеленского на Банковой тайно мечтают о «Минске-3»

Многие в офисе президента Украины тайно желают о «Минске-3», однако Москва не пойдет на такой шаг, убежден бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

«Минска-3» не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы Владислав Сурков бывший помощник президента России

По его мнению, 2024-й станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства», а одураченные граждане республики будут называть своего президента «сосулькой, тряпкой», которую приняли за важного человека.

Владислав Сурков Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сурков заявил о свойственной политкультуре Украины сказочности и магии

По словам Суркова, впечатлительность, магическое мышление и сказочность мировосприятия являются главными чертами украинской души, что отражается и на политической культуре республики. Граждан убеждают, что жизнь наладится, стоит лишь немного «пошабашить на площади», уверен он.

«Цеевропа», нато, безвиз, «рамштайн», все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова — на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены Владислав Сурков бывший помощник президента России

Однако трудности подобными ритуалами не решаются, поэтому наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, объяснил бывший помощник Путина. Рейтинги колдунов и ведьм мгновенно падают, их проклинают и забывают. Тем не менее, отметил он, после этого люди попадают под влияние других проходимцев.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Экс-помощник Путина рассказал о разочаровании украинцев в своих колдунах

Сурков подчеркнул, что в Киеве не имеют четкого плана по ведению боевых действий: одни «киевские верхи» утверждают, что у них есть стратегия, другие, что нет. Контрнаступление, спланированное по правилам провинциальной ворожбы, предсказуемо провалилось, указал он.