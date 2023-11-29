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19:21, 29 ноября 2023Ценности

Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американский и французский актер Тимоти Шаламе пришел на мировую премьеру фильма «Вонка» в Royal Festival Hall в Лондоне, Англия, в роскошном ожерелье бренда Cartier. Соответствующий материал публикует Vogue.

Отмечается, что украшение звезды было создано по индивидуальному заказу из белого золота и 964 драгоценных камней, среди которых кабошоны из изумрудов, рубеллитов, розовых турмалинов и голубых опалов. На изготовление ювелирного изделия было потрачено 450 часов.

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16 июля 2022

27-летний артист, исполнивший роль Вилли Вонки, надел на мероприятие бархатный брючный костюм марки Tom Ford розового оттенка и коричневые ботинки на небольшом каблуке.

Ранее в ноябре фанаты высмеяли в сети наряд Тимоти Шаламе со словами «превратился в Кардашьян». Он вышел в свет в кожаном комбинезоне лавандового цвета люксового бренда Prada и массивных белых ботинках и добавил к своему образу сияющее колье.

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      Алина Гостева
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