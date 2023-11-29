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18:52, 29 ноября 2023Силовые структуры

Трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги за свое молчание

В Туле банда похитила юношу и вымогала у него деньги, обвинив в сбыте наркотиков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Туле возбудили уголовное дело после похищения подростка тремя молодыми людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по пункту «а» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц») УК РФ. По данным ведомства, 26 ноября три молодых человека 18, 20 и 21 года схватили на улице 17-летнего подростка и силой затащили в машину. В салоне юношу повалили на пол, после чего увезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали и требовали от него деньги за молчание якобы о том, что подросток распространял наркотики.

В полицию обратились свидетели похищения юноши. Троим молодым людям предъявили обвинение, они находятся под домашним арестом. Также проверяется информация о причастности потерпевшего к сбыту наркотиков.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева по подозрению в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Подмосковья.

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