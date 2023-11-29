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15:11, 29 ноября 2023Путешествия

Цены в отелях Подмосковья на Новый год сравнялись с all inclusive в Турции

Цены в отелях Подмосковья на Новый год выросли на 30-120 процентов

Фото: Khadeeja Yasser / Unsplash

Цены в отелях Подмосковья на празднование Нового года выросли на 30-120 процентов и сравнялись с зарубежными курортами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, за три-четыре дня отдыхающим в Московской области в среднем придется заплатить примерно такую же сумму, как за пять ночей в all inclusive в Турции на те же даты — около 200 тысяч рублей.

Shot уточняет, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на подмосковные отели огромный. Так, например, в Les Art Resort, где отдых с новогодней программой стоит от 166 тысяч рублей, уже раскупили все номера. В отеле «Пересвет» осталось всего несколько предложений: от 190 тысяч рублей за студию до 445 тысяч рублей за бунгало на четыре дня (в эту цену входит новогодняя программа от Дмитрия Маликова).

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Кроме того, как пишет издание, встреча Нового года в доме-сфере в усадьбе «Веретьево» обойдется двум взрослым в 142 тысячи рублей (три дня без питания), а трехдневный отдых по системе «все включено» в отеле «Яхрома» стоит около 100 тысяч рублей на двоих.

Более бюджетный вариант — «скворечник» с раздельными кроватями в усадьбе «Гребнево». Telegram-канал уточняет, что за две ночи в этом месте придется заплатить 45 тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал наиболее дешевые направления для отдыха на январских праздниках. Судя по статистике и бронированиям, это регионы и их областные центры. В частности, Казань, Калининград и Тюмень.

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      Марина Черняк
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