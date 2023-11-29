Цены в отелях Подмосковья на Новый год сравнялись с all inclusive в Турции

Цены в отелях Подмосковья на Новый год выросли на 30-120 процентов

Цены в отелях Подмосковья на празднование Нового года выросли на 30-120 процентов и сравнялись с зарубежными курортами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, за три-четыре дня отдыхающим в Московской области в среднем придется заплатить примерно такую же сумму, как за пять ночей в all inclusive в Турции на те же даты — около 200 тысяч рублей.

Shot уточняет, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на подмосковные отели огромный. Так, например, в Les Art Resort, где отдых с новогодней программой стоит от 166 тысяч рублей, уже раскупили все номера. В отеле «Пересвет» осталось всего несколько предложений: от 190 тысяч рублей за студию до 445 тысяч рублей за бунгало на четыре дня (в эту цену входит новогодняя программа от Дмитрия Маликова).

Кроме того, как пишет издание, встреча Нового года в доме-сфере в усадьбе «Веретьево» обойдется двум взрослым в 142 тысячи рублей (три дня без питания), а трехдневный отдых по системе «все включено» в отеле «Яхрома» стоит около 100 тысяч рублей на двоих.

Более бюджетный вариант — «скворечник» с раздельными кроватями в усадьбе «Гребнево». Telegram-канал уточняет, что за две ночи в этом месте придется заплатить 45 тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал наиболее дешевые направления для отдыха на январских праздниках. Судя по статистике и бронированиям, это регионы и их областные центры. В частности, Казань, Калининград и Тюмень.