Туристам предложили секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей на двоих

Британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation 2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна и нудистскими зонами отдыха. Об этом пишет таблоид Daily Star.

По данным издания, круиз состоится в феврале 2024 года. Судно отправится из Майами, штат Флорида, а затем сделает остановки в Нассау (Багамские острова) и на острове Косумель у побережья Мексики. Цены варьируются от 2,1 тысячи долларов (около 190 тысяч рублей) за номер на двоих до 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей) за четырехместный люкс.

Daily Star уточняет, что на борту пары, которые хотят поэкспериментировать со своей сексуальной жизнью, смогут воспользоваться специальной «красной комнатой» — пространством, «где царит свобода». Кроме того, на корабле создадут топлес-зоны и будут проводить мастер-классы, семинары по сексологии и тематические вечера, включая сексуальные вечеринки в тогах. Также гостей будут развлекать диджеи и комики.

Когда путешественники захотят отдохнуть от развлечений, они смогут отправиться в один из ресторанов на борту: модную закусочную в манхэттенском стиле, гриль, спа-кафе, спа-ресторан или столовую, отмечается в материале. Гостей предупреждают, что в обеденных зонах они должны быть одетыми.

Ранее сообщалось, что в отеле для взрослых Temptation Cancun в Мексике появилась опция отдыха для разведенных туристов со стриптизом в номере и другими развлечениями сексуального характера. Вышедшим из брачных отношений постояльцам предложили специальный пакет «после развода» стоимостью 238 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей) с человека сверх стоимости самого номера.

