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19:30, 29 ноября 2023Путешествия

Туристам предложили секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей на двоих

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation 2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна и нудистскими зонами отдыха. Об этом пишет таблоид Daily Star.

По данным издания, круиз состоится в феврале 2024 года. Судно отправится из Майами, штат Флорида, а затем сделает остановки в Нассау (Багамские острова) и на острове Косумель у побережья Мексики. Цены варьируются от 2,1 тысячи долларов (около 190 тысяч рублей) за номер на двоих до 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей) за четырехместный люкс.

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Daily Star уточняет, что на борту пары, которые хотят поэкспериментировать со своей сексуальной жизнью, смогут воспользоваться специальной «красной комнатой» — пространством, «где царит свобода». Кроме того, на корабле создадут топлес-зоны и будут проводить мастер-классы, семинары по сексологии и тематические вечера, включая сексуальные вечеринки в тогах. Также гостей будут развлекать диджеи и комики.

Когда путешественники захотят отдохнуть от развлечений, они смогут отправиться в один из ресторанов на борту: модную закусочную в манхэттенском стиле, гриль, спа-кафе, спа-ресторан или столовую, отмечается в материале. Гостей предупреждают, что в обеденных зонах они должны быть одетыми.

Ранее сообщалось, что в отеле для взрослых Temptation Cancun в Мексике появилась опция отдыха для разведенных туристов со стриптизом в номере и другими развлечениями сексуального характера. Вышедшим из брачных отношений постояльцам предложили специальный пакет «после развода» стоимостью 238 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей) с человека сверх стоимости самого номера.

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      Марина Черняк
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