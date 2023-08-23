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09:06, 23 августа 2023Путешествия

В отеле Мексики появилась опция отдыха для разведенных со стриптизом в номере

DS: отель в Мексике предложил разведенным туристам отдых со стриптизом в номере

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

В отеле для взрослых Temptation Cancun в Мексике появилась опция отдыха для разведенных туристов со стриптизом в номере и другими развлечениями сексуального характера. Об этом пишет Daily Star.

Как сообщает источник, вышедшим из брачных отношений постояльцам предлагается специальный пакет «после развода» стоимостью 238 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей) с человека сверх стоимости самого номера. Он включает в себя личного дворецкого, шампанское, топлес-бассейны, пляжи и бары, а также различные активности 18+.

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Издание отмечает, что в секс-отеле могут развлечься свингеры и эксгибиционисты. Вокруг пляжа и бассейна есть не только дополнительные зоны топлес, но и взрослые «игровые площадки». В ночном клубе Bash проводятся тематические вечеринки, такие как: пиратская ночь, пенная вечеринка и цирковая ночь.

По данным Daily Star, в отеле есть несколько правил: гостям нельзя фотографировать других отдыхающих, «тесно взаимодействовать» с персоналом и заниматься сексом в общественных местах. Кроме того, во время ужина полагается носить верхнюю одежду.

Ранее сообщалось, что пара из Австралии заплатила 1000 фунтов (более 100 тысяч рублей) за возможность заняться сексом на борту частного самолета Love Cloud в небе над Лас-Вегасом. Туристка Кейтлин Роуз сняла во время полета видео и выложила его в TikTok. На размещенных кадрах австралийка заходит в самолет в коротком черном платье.

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    Марина Черняк
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