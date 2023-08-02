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09:24, 2 августа 2023Путешествия

Пара заплатила более 100 тысяч рублей за секс на борту частного самолета

Пара из Австралии заплатила более 100 тысяч рублей за секс на борту самолета

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Пара из Австралии заплатила 1000 фунтов (более 100 тысяч рублей) за возможность заняться сексом на борту частного самолета Love Cloud в небе над Лас-Вегасом. Об этом пишет Daily Star.

Издание опубликовало видео туристки Кейтлин Роуз (Caitlyn Rose), которое она сняла на борту воздушного судна и выложила в TikTok. На размещенных кадрах австралийка заходит в самолет в коротком черном платье. Когда лайнер поднимается в воздух, ее партнер кладет ей руку на бедро.

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«Это называется облаком любви — нам было так весело! Мы даже запечатлели наши воспоминания», — порадовалась Роуз.

Видео стало вирусным и набрало тысячи комментариев. «Звучит дорого для 30 секунд удовольствия», «Не считается, если это частный рейс!», «Пилот: почему у самолета такая турбулентность?» — написали пользователи сети.

Уточняется, что необычный полет проходит на двухмоторном самолете Cessna 414. В салоне размещена двуспальная кровать с красными атласными простынями, где пары могут заниматься любовью, причем пилот знает об их действиях.

Ранее американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Бортпроводница Кали Харлоу из США заметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук».

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    Марина Черняк
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