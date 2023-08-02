Пара заплатила более 100 тысяч рублей за секс на борту частного самолета

Пара из Австралии заплатила более 100 тысяч рублей за секс на борту самолета

Пара из Австралии заплатила 1000 фунтов (более 100 тысяч рублей) за возможность заняться сексом на борту частного самолета Love Cloud в небе над Лас-Вегасом. Об этом пишет Daily Star.

Издание опубликовало видео туристки Кейтлин Роуз (Caitlyn Rose), которое она сняла на борту воздушного судна и выложила в TikTok. На размещенных кадрах австралийка заходит в самолет в коротком черном платье. Когда лайнер поднимается в воздух, ее партнер кладет ей руку на бедро.

«Это называется облаком любви — нам было так весело! Мы даже запечатлели наши воспоминания», — порадовалась Роуз.

Видео стало вирусным и набрало тысячи комментариев. «Звучит дорого для 30 секунд удовольствия», «Не считается, если это частный рейс!», «Пилот: почему у самолета такая турбулентность?» — написали пользователи сети.

Уточняется, что необычный полет проходит на двухмоторном самолете Cessna 414. В салоне размещена двуспальная кровать с красными атласными простынями, где пары могут заниматься любовью, причем пилот знает об их действиях.

Ранее американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Бортпроводница Кали Харлоу из США заметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук».