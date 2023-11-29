Упавшую перед Белым домом рождественскую елку сравнили с политикой Байдена

Fox News: упавшая перед Белым домом елка символизирует политику Байдена

Упавшая перед Белым домом рождественская елка является метафорой и символизирует политику президента США Джо Байдена. С такими комментариями начали выступать американские консерваторы после инцидента перед резиденцией, передает Fox News.

«Национальная рождественская елка падает ВНИЗ. Прекрасное описание президентства Джо Байдена», — написано в аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) комитета Палаты представителей США по судебной власти, находящейся под контролем республиканцев.

Также издание приводит слова консервативного ведущего ток-шоу Бенни Джонсона, заявившего, что падение дерева является «очень уместным». По данным Национальной метеорологической службы, инцидент с деревом произошел из-за сильного ветра.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности.