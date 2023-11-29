Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 29 ноября 2023Мир

Упавшую перед Белым домом рождественскую елку сравнили с политикой Байдена

Fox News: упавшая перед Белым домом елка символизирует политику Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Упавшая перед Белым домом рождественская елка является метафорой и символизирует политику президента США Джо Байдена. С такими комментариями начали выступать американские консерваторы после инцидента перед резиденцией, передает Fox News.

«Национальная рождественская елка падает ВНИЗ. Прекрасное описание президентства Джо Байдена», — написано в аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) комитета Палаты представителей США по судебной власти, находящейся под контролем республиканцев.

Также издание приводит слова консервативного ведущего ток-шоу Бенни Джонсона, заявившего, что падение дерева является «очень уместным». По данным Национальной метеорологической службы, инцидент с деревом произошел из-за сильного ветра.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Подмосковье

      В сахалинской красной икре нашли живые личинки

      Стало известно о сумме доходов штатов США от поддержки Украины

      Психолог назвала главную иллюзию в начале отношений

      Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

      Россиянка поселила у себя в квартире сотни человек и попала под суд

      Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

      16 российских школьников госпитализировали из-за плова

      Иностранец украл детей россиянина ради улучшения материального положения

      В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости