В США заявили о неспособности Байдена быть президентом

Экс-врач Белого дома Джексон заявил о неспособности Байдена быть президентом

Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Джексон заявил о неспособности Байдена быть президентом и подчеркнул, что политик деградировал. Кроме того, сейчас он угрожает безопасности США.

«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — отметил Джексон.

Эксперт рассказал, что работал врачом в Белом доме при трех бывших президентах — Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе. Поэтому он понимает, насколько изнурительной является должность главы государства. Сейчас враги больше не опасаются США, поскольку в стране нет сильного лидера.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.