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03:15, 27 ноября 2023Мир

В США заявили о неспособности Байдена быть президентом

Экс-врач Белого дома Джексон заявил о неспособности Байдена быть президентом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Джексон заявил о неспособности Байдена быть президентом и подчеркнул, что политик деградировал. Кроме того, сейчас он угрожает безопасности США.

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«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — отметил Джексон.

Эксперт рассказал, что работал врачом в Белом доме при трех бывших президентах — Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе. Поэтому он понимает, насколько изнурительной является должность главы государства. Сейчас враги больше не опасаются США, поскольку в стране нет сильного лидера.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

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      Марина Совина
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