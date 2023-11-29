69-я параллель
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18:01, 29 ноября 202369-я параллель

Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

На Балтийском заводе кран поставил 76-тонную мачту на атомный ледокол «Якутия»

На Балтийском судостроительном заводе мегакран поставил 76-тонную мачту на атомный ледокол «Якутия». Кадры установки опубликованы в официальном Telegram-канале предприятия.

На кадрах видно, как аккуратно работает кран — многотонную конструкцию нужно было установить с особой точностью. Грузоподъемность суперкрана «Демаг» составляет 350 тонн, остальные заводские установки способны поднимать только в разы меньшие веса.

«После окраски мачта будет оснащена навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах. После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра», — сообщили в пресс-службе завода.

Судно строили на Балтийском заводе, который производит универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал»). «Якутия» стала четвертым ледоколом серии. В торжественной церемонии спуска «Якутии» на воду по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин.

«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — подчеркивал глава государства.

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      Марк Леонов
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