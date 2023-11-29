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09:14, 29 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 29 ноября, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты восьми воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково перенесли четыре авиарейса, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в ноябре в самолет ирландской авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бухареста (Румыния) в Пескару (Италия). Воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения, когда в него попала молния.

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      Фариза Бацазова
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