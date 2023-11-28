В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

В летевший из Румынии в Италию самолет Ryanair ударила молния

В самолет ирландской авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бухареста (Румыния) в Пескару (Италия), 25 ноября. Воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения, когда в него попала молния.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили заход на посадку. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани итальянского города.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно перевозчика оставалось в Пескаре до 27 ноября, а затем переместилось в Милан и возобновило рейсы.

Ранее в ноябре следовавший в Турцию самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» экстренно приземлился в России из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Минска в Стамбул.

