Летевший в Турцию иностранный самолет экстренно приземлился в России

Летевший в Стамбул самолет «Белавиа» экстренно приземлился в Астрахани

Летевший в Турцию самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» экстренно приземлился в России из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщается в Telegram-канале иностранного перевозчика.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Минска в Стамбул, в воскресенье, 26 ноября. «Командир воздушного судна принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме по пути следования — в аэропорту Астрахани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в российской авиагавани. Больную после посадки передали медикам.

«Авиакомпания желает здоровья пассажирке и приносит извинения другим пассажирам за вынужденную задержку и более позднее прибытие рейса в Стамбул», — заявили в «Белавиа».

Ранее в ноябре летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Жуковского в Худжанд. Уточняется, что бортпроводники сообщили о больном пассажире на борту.