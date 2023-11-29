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14:51, 29 ноября 2023Экономика

В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

Суд ЕС исключил из санкционного списка бизнесмена из РФ Александра Пумпянского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Суд Евросоюза (ЕС) постановил отменить санкции против бизнесмена Александра Пумпянского, но отклонил иск о компенсации в размере 100 тысяч евро, назвав требование необоснованным. Об этом сообщает РБК.

Миллиардер Дмитрий Пумпянский, отец истца, являлся владельцем Трубной металлургической компании (ТМК), где контролировал 90,6 процента. Он ушел из совета директоров ТМК, а также вместе с сыном покинул совет директоров группы «Синара» после попадания под европейские санкции в марте 2022 года.

Являющийся с 2016 года гражданином Швейцарии Александр Пумпянский ранее в беседе с журналистами отказался считать себя олигархом и пожаловался на потерю возможности платить по ипотеке, покупать продукты и пользоваться сотовым телефоном. Также он заявил, что был вынужден вместе с родившимися в стране детьми переехать в Турцию.

В октябре 2022 года пять россиян попросили власти Швейцарии исключить их из санкционного списка. По данным СМИ, предполагается, что одним из них мог быть Александр Пумпянский.

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      Дмитрий Воронин
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