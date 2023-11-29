В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак

Депутат Филатова предложила включить в ОБЖ уроки обороны от насильников и собак

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне. Об этом со ссылкой на письмо парламентария сообщают «Ведомости».

Из текста обращения следует, что депутат предлагает включить обязательные блоки обучения по физкультуре или ОБЖ. По мнению Филатовой, преподавание навыков психологической и физической обороны должно носить обязательный и регулярный характер. В частности, парламентарий выступила за введение уроков по обороне от насильников и бездомных собак.

Чтобы аргументировать свое предложение, депутат Госдумы со ссылкой на МВД сообщила о росте числа преступлений в отношении детей и подростков. Согласно данным ведомства, за три года их количество возросло с 90 400 до 103 300. Аналогичная ситуация складывается с преступлениями сексуального характера, подчеркнула Филатова. В качестве отдельной угрозы она выделила нападения на детей бездомных животных. Согласно статистике Роспотребнадзора, каждый год с бродячими собаками сталкиваются от 50 до 300 тысяч человек.

Доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Московского городского университета Олег Зверев назвал полезной инициативу Филатовой. По его мнению, в курс по самообороне в российских школах нужно внедрять не только практические, но и теоретические занятия. Они должны содержать в себе занятия по юридической основе для понимания границ ответственности при необходимой обороне. В свою очередь профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина предположила, что школьник должен иметь право выбрать модуль по самообороне по желанию, так как часть учеников нельзя обязать проходить курс по самообороне в связи с хроническими заболевания или особенностями развития. Также препятствием могут стать религиозные убеждения, добавила она.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Он, в частности, включает в себя переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины». Впоследствии Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому в обновленный курс по этому предмету войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотных летательных аппаратов.