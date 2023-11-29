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14:58, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

МИД Казахстана: связи с США и ЕС помогают республике отстаивать независимость
Роман Василенко

Роман Василенко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наращивание связей Казахстана с Западом помогает стране отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования России и Китая. Об этом заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко заявил в интервью американскому изданию Politico.

По его мнению, признание важности Казахстана и других стран Средней Азии со стороны Европейского союза (ЕС), США и других западных государств и «гораздо более прочное выстраивание отношений» с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик «в отношениях со всеми другими партнерами в мире».

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      Георгий Нестеров
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