В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

МИД Казахстана: связи с США и ЕС помогают республике отстаивать независимость

Наращивание связей Казахстана с Западом помогает стране отстаивать свою независимость в регионе исторического доминирования России и Китая. Об этом заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко заявил в интервью американскому изданию Politico.

По его мнению, признание важности Казахстана и других стран Средней Азии со стороны Европейского союза (ЕС), США и других западных государств и «гораздо более прочное выстраивание отношений» с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик «в отношениях со всеми другими партнерами в мире».