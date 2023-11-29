В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении антироссийских санкций

Песков оценил роль Набиуллиной в борьбе с санкциями, заявив о росте экономики

В Кремле оценили роль главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которую издание Politico внесло в список самых влиятельных людей Европы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на которого ссылается РИА Новости, макростабильность в экономике, вышедшей на траекторию роста, обеспечена.

Политик уточнил, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, эти положительные факторы невозможно не заметить.

Ранее американские журналисты признали Набиуллину главным «разрушителем» года за успешное противодействие санкциям. В обосновании принятого решения они отметили, что агрессивная денежно-кредитная политика главы российского Центробанка «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а после начала российской спецоперации «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. До этого в течение пяти лет она была министром экономического развития России. В 2015-м Набиуллину признали лучшей в мире главой центрального банка по версии журнала Euromoney.