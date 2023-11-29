Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?
Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы по собственной версии, разделив его на три категории — деятели, разрушители и мечтатели, каждая из которых представляет свой тип власти, отмечают авторы.
Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, названная изданием «главным технократом» в российской власти.
За что Набиуллину удостоили такого титула на Западе?
В объяснении выбора главы ЦБ РФ главным «разрушителем» года Politico отмечает, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной за 10 лет во главе Банка России «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а после начала российской спецоперации «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».
В числе таких спасений российской экономики Politico называет поднятие процентных ставок и реформы после 2014 года.
В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры, которые также привели к развитию в России собственной платежной системы, закрытию сотен нестабильных банков и созданию огромных резервов, снискали ей восхищение международных коллег
Два европейских журнала признавали Набиуллину в 2015 и 2017 годах главой ЦБ года, а в 2018-м она удостоилась похвалы от тогдашней главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, Politico отметило и любовь Набиуллиной к брошам и булавкам, через которые, как считается, она передает некие закодированные сообщения. По мнению издания, эту особенность глава ЦБ РФ могла перенять у бывший госсекретаря США Мадлен Олбрайт.
Politico также кратко рассказало о происхождении Набиуллиной, и то, что она стала первой женщиной, возглавившей центральный банк страны из «Большой восьмерки» (G8, вернувшаяся к формату G7 в 2014 году после отказа других государств видеть Россию членом организации).
В рейтинг также попали Бербок, Орбан и Туск
В число главных «разрушителей» Politico включило еще восемь человек. Среди них — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, названная прямолинейной за жесткую политическую линию в отношении России и Китая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с титулом «помеха» (the spoiler) за внутреннюю политику, идущую вразрез с другими странами ЕС, а также Карлес Пучдемон, ставший известным в 2017 году после провалившейся попытки референдума об отделении Каталонии от Испании. Сейчас его поддержкой пользуется нынешний премьер Испании Педро Санчес, и за счет этого, по мнению Politico, имеет огромное влияние на политику страны.
Помимо трех категорий, издание в своем рейтинге назвало и самого влиятельного человека Европы в 2023 году. Им стал лидер польской оппозиции Дональд Туск. Politico отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительства. Он уже находился на посту премьера Польши с 2007 по 2014 год.