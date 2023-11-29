Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?

Politico назвало главу ЦБ Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге 2023 года

Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы по собственной версии, разделив его на три категории — деятели, разрушители и мечтатели, каждая из которых представляет свой тип власти, отмечают авторы.

Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, названная изданием «главным технократом» в российской власти.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

За что Набиуллину удостоили такого титула на Западе?

В объяснении выбора главы ЦБ РФ главным «разрушителем» года Politico отмечает, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной за 10 лет во главе Банка России «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», а после начала российской спецоперации «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля».

В числе таких спасений российской экономики Politico называет поднятие процентных ставок и реформы после 2014 года.

В условиях падения рубля и роста инфляции принятые Набиуллиной меры, которые также привели к развитию в России собственной платежной системы, закрытию сотен нестабильных банков и созданию огромных резервов, снискали ей восхищение международных коллег Politico

Два европейских журнала признавали Набиуллину в 2015 и 2017 годах главой ЦБ года, а в 2018-м она удостоилась похвалы от тогдашней главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, Politico отметило и любовь Набиуллиной к брошам и булавкам, через которые, как считается, она передает некие закодированные сообщения. По мнению издания, эту особенность глава ЦБ РФ могла перенять у бывший госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Politico также кратко рассказало о происхождении Набиуллиной, и то, что она стала первой женщиной, возглавившей центральный банк страны из «Большой восьмерки» (G8, вернувшаяся к формату G7 в 2014 году после отказа других государств видеть Россию членом организации).

В рейтинг также попали Бербок, Орбан и Туск

В число главных «разрушителей» Politico включило еще восемь человек. Среди них — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, названная прямолинейной за жесткую политическую линию в отношении России и Китая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с титулом «помеха» (the spoiler) за внутреннюю политику, идущую вразрез с другими странами ЕС, а также Карлес Пучдемон, ставший известным в 2017 году после провалившейся попытки референдума об отделении Каталонии от Испании. Сейчас его поддержкой пользуется нынешний премьер Испании Педро Санчес, и за счет этого, по мнению Politico, имеет огромное влияние на политику страны.

Помимо трех категорий, издание в своем рейтинге назвало и самого влиятельного человека Европы в 2023 году. Им стал лидер польской оппозиции Дональд Туск. Politico отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительства. Он уже находился на посту премьера Польши с 2007 по 2014 год.