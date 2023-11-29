Назван самый влиятельный человек в Европе

Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы в 2023 году

Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы в рейтинге 2023 года.

«Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», — говорится на сайте издания.

Издание отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительства.

На прошедших парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» не смогла набрать достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство большинства, что давало оппозиционным партиям шанс объединиться и получить власть. 27 ноября в президентском дворце в Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства Матеуша Моравецкого в присутствии главы республики. Уточнялось, что в кабинете теперь будет 17 вместо 27 министров, восемь из которых — женщины.

Ранее стало известно, что издание Politico назвало главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в усиление российской экономики, а президента Украины Владимира Зеленского — главным «мечтателем» года.