Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

Издание Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге 2023 года

Издание Politico назвало главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в усиление российской экономики.

В ходе презентации рейтинга было отмечено, что «за десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль».

Также, пишет газета, благодаря политике регулятору «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».

Ранее стало известно, что Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского главным «Мечтателем года».

До этого издание создало интригу с рейтингом самых влиятельных политиков 2023 года, опубликовав всех лидеров топа, кроме первого места. Речь идет о номинации «Деятель №1» среди европейских лидеров.