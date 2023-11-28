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23:57, 28 ноября 2023Мир

Politico назвала Зеленского «Мечтателем года»

Издание Politico назвало Зеленского «Мечтателем №1» в рейтинге 2023 года
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского «Мечтателем года», такое заявление было сделано на презентации рейтинга.

Издание пишет, что такие руководители как Зеленский «меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова».

Ранее издание создало интригу с рейтингом самых влиятельных политиков 2023 года, опубликовав всех лидеров топа, кроме первого места. Речь идет о номинации «Деятель №1» среди европейских лидеров. Пятое место получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, четвертое место — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, третье — французский лидер Эммануэль Макрон, а второе — глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность провести выборы президента Украины в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. Источники отмечали, что никто на Украине так не популярен, как Зеленский.

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      Марина Совина
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