Politico создало интригу с самым влиятельным политиком Европы 2023 года

Издание Politico создало интригу с рейтингом самых влиятельных политиков 2023 года, опубликовав всех лидеров топа кроме первого места.

В частности, речь идет о номинации «Деятель №1» среди европейских лидеров. Пятое место получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, четвертое место глава офиса президента Украины Андрей Ермак, третье французский лидер Эммануэль Макрон, а второе глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Первое место до сих пор не опубликовано и является секретом. Оно будет объявлено 28 ноября во время специальной церемонии в прямом эфире в 21:00 по центральноевропейскому времени. Кроме того, ожидается объявление победителей в номинации «Нарушитель №1» и «Мечтатель №1».

Ранее Politico заявило, что конфликт на Украине не способен привести к истощению России или ее распаду. Издание пишет, что у США не получится игнорировать Россию, поэтому им следует думать не о сдерживании, а об использовании мощи страны в своих целях.