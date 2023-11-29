В Кремле усиление Финляндией границы с Россией назвали необоснованным

Песков: усиление Финляндией границы с Россией может привести к напряженности

Усиление охраны российско-финляндской границы Хельсинками не обосновано, поскольку Москва не создает ей угроз. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это, конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряженности», — констатировал он.

Песков отметил, что происходит абсолютно необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе, потому что никакого конфликта нет. Однако, по его словам, такие действия создают угрозу для России и могут привести к напряженности.

Ранее стало известно, что Польша направит военных советников в Финляндию для помощи в охране российско-финляндской границы. Отмечается, что Варшава положительно отнеслась к просьбе своего союзника по НАТО и партнера по Европейскому союзу.