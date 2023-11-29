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00:44, 29 ноября 2023Мир

Польша окажет помощь Финляндии в охране границы

Польша направит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша планирует направить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в соцсети Х.

«Одним из итогов визита...президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», — указал Сивера.

По его словам, Варшава «положительно отнесется к просьбе нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС».

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

При этом в МИД России назвали нерациональным решение финских властей закрыть КПП на границе с РФ.

В свою очередь, кандидат политических наук Станислав Бышок рассказал, что при необходимости россияне смогут посетить Финляндию через третьи страны, например, через Турцию.

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      Марина Совина
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