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21:01, 28 ноября 2023Россия

Решение Финляндии закрыть всю границу с Россией для беженцев объяснили

Политолог Бышок: россияне смогут посетить Финляндию через третьи страны

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

При необходимости россияне смогут посетить Финляндию через третьи страны, например, через Турцию, рассказал кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он также объяснил решение Хельсинки закрыть всю границу с Россией для беженцев.

«Есть общее мнение Финляндии относительно того, что молодые люди призывного возраста из стран Ближнего Востока каким-то образом из России попадают в страну. Поэтому принципиальная позиция Хельсинки это на какое-то время приостановить», — сообщил он.

По мнению политолога, если бы отношения Хельсинки и Москвы были партнерскими, то, возможно, эту историю можно было бы обыграть иначе. Но в контексте ухудшения отношений Финляндия приняла достаточно простое решение.

«Опять же, речь не идет о всех россиянах, но приехать в Финляндию теперь можно будет только какими-то окружными путями. Это, конечно, история неприятная, но мы понимаем, с чем связано общее ухудшение отношений», — заключил Бышок.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

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      Алена Шевченко
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