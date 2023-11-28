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18:31, 28 ноября 2023Мир

В МИД назвали нерациональным решение закрыть КПП на границе с Россией

МИД: решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией нерационально

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Решение властей Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией нерационально. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«Мы можем комментировать рациональные какие-то решения, тогда можно искать логику. А решение — нерациональное», — сказал дипломат на полях форума «Примаковские чтения».

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

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      Глеб Бажуткин
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