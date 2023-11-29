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17:36, 29 ноября 2023Экономика

В России предупредили о скорой нехватке строительной техники

Президент НОСТРОЙ Глушков: Россия через год столкнется с дефицитом стройтехники

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Спустя год-полтора Россия столкнется с дефицитом строительной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

Несколько лет назад страна закупила современную, хорошую технику, однако ее ресурс в среднем ограничен пятью годами, уточнил Глушков, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Стабилизации рынка, по его словам, может способствовать локализация в России производств из дружественных стран. Соответствующие предложения уже поступают из Китая.

Отечественные компании могут закрыть от 5 до 20 процентов потребностей рынка в строительной технике, заявил президент Национального объединения строителей. Соответственно, оставшуюся часть скоро нужно будет закупать, заключил он.

Ранее стало известно о снижении в России продаж дорожно-строительной и специализированной техники. В первом полугодии 2023 года они уменьшились на 34,6 процента год к году, до 4714 штук. В то же время объемы поставок зарубежной спецтехники в страну выросли, причем прирост, по данным ассоциации производителей «Росспецмаш», составил 76 процентов.

Многие зарубежные производители спецтехники в 2022 году приостановили экспорт своей продукции в Россию и локализованное производство. В частности, о прекращении поставок в апреле прошлого года сообщила японская компания по производству строительной и дорожной техники Komatsu. Также об уходе из страны проинформировала японская Yanmar Holdings, специализирующаяся на производстве и продаже двигателей и стройтехники.

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      Лилиана Набиуллина
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