Японский производитель двигателей и стройтехники объявил об уходе из России

Японский производитель двигателей Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России

Японская промышленная компания Yanmar Holdings, которая специализируется на производстве и продаже двигателей и строительной техники, уходит с российского рынка. Об этом компания объявила на своем сайте.

Из сообщения следует, что Yanmar Holdings прекратит все операции со своей российской дочерней компанией «Янмар РУС». Все необходимые процедуры планируется завершить к началу апреля 2023 года.

ООО «Янмар РУС» было открыто в феврале 2014 года и занималось продажей и обслуживанием промышленного оборудования. В марте 2022 года дочерняя компания Yanmar Holdings приостановила свою деятельность за исключением ряда операций. «Yanmar внимательно следила за ситуацией, но пришла к выводу, что в текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно», — заключается в сообщении японского производителя.

Ранее германский химико-промышленный концерн Henkel AG пообещал, что прекратит деятельность в России до конца марта. Производитель косметики и бытовой химии известен по брендам Persil, Schwarzkopf, Ceresit и «Момент». Компания работала в стране с 1991 года и открыла 12 офисов и 11 заводов. В 2021 году объем продаж в России составил около 1 миллиарда евро или почти пять процентов общего показателя концерна.

