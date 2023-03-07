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17:08, 7 марта 2023Экономика

Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта

Германская компания Henkel пообещала уйти из России до конца марта

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германский химико-промышленный концерн Henkel AG (в России известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в финансовом отчете за 2022 год пообещал, что прекратит деятельность в России до конца марта.

Производитель косметики и бытовой химии отметил, что в 2022 году его прибыль до уплаты налогов снизилась с 2,213 до 1,81 миллиарда евро. Причиной назвали повышение трат на сырье и логистику. И в дальнейшем рост компании будет замедляться из-за увеличения затрат на рабочую силу и высоких цен на энергоносители и сырье.

Henkel объявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля 2022 года. Она работала в стране с 1991 года и открыла 12 офисов и 11 заводов. В портфель производителя брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. В 2021 году объем продаж в России составил около 1 миллиарда евро или почти пять процентов общего показателя Henkel.

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По словам гендиректора Henkel, продажа бизнеса в России — сложный процесс, так как контракт подписывается не одним покупателем и одним продавцом.

В августе 2022 года компания оценивала убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллионов евро, из которых 88 миллионов — ущерб деловой репутации. В декабре 2022 стало известно, что Henkel обособит бизнес в России и со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries.

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Вячеслав Агапов
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