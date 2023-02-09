Производитель Persil назвал сроки ухода из России

WirtschaftsWoche: Henkel намерена завершить продажу бизнеса в РФ в первом квартале

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий в том числе моющие средства Persil, Losk и Vernel, назвал срок полного ухода с российского рынка. Об этом в интервью WirtschaftsWoche рассказал генеральный директор Карстен Кнобель.

По его словам, завершить продажу бизнеса хотят в первом квартале текущего года, в настоящее время ведутся последние переговоры. При этом Кнобель подчеркнул, что это сложный процесс. «Контракт подписывается не одним покупателем и одним продавцом», — пояснил он и добавил, что также есть большое количество требований со стороны российских властей, которые необходимо соблюсти.

Российский рынок являлся очень важным для компании. В 2021 году объем продаж в стране составил около 1 миллиарда евро, что соответствует почти 5 процентам общего показателя Henkel. По словам Кнобеля, покупателем, скорее всего, станет консорциум российских инвесторов.

В конце 2022 года председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра говорила, что компания надеется ускорить процесс продажи российского бизнеса. Как писала газета «Коммерсантъ», Henkel обособит бизнес в России и будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries.

Henkel объявила о прекращении работы в России весной 2022-го. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

Компания работала в России с 1991 года. На данный момент в стране производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.

