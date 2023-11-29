В российском городе назовут улицу в честь снявшего с Пригожиным фильм вагнеровца

В Волгограде назовут улицу в честь снявшего вместе с Пригожиным фильм вагнеровца

В Волгограде одну из городских улиц назовут в честь сотрудника ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина. Помимо этого, имя бойца будет носить улица в райцентре под Волгоградом. Об этом близкие вагнеровца рассказали журналистам сетевого издания V1.RU.

Нагин известен тем, что снял фильм «Лучшие в аду» в соавторстве с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Его имя было указано на постерах кинокартины рядом с именем Пригожина.

Нагина не стало в сентябре 2022 года. До этого он был ранен в зоне боевых действий, однако после выздоровления вернулся в строй и продолжил службу.

Близкие вагнеровца заявили, что хотят назвать в честь Нагина одну из улиц Ростова-на-Дону. «Эта работа сейчас идет», — сказал один из них.

Ранее ушедший в «Вагнер» прямо из колонии россиянин рассказал о встрече с Пригожиным. По его словам, основатель «Вагнера» не скрывал стоявших перед новобранцами перспектив и пообещал выжившим помилование. Также экс-заключенный рассказал о критериях отбора в ЧВК.