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16:48, 29 ноября 2023Среда обитания

Власти российского города оправдались за кражу ели у местной жительницы

Власти Миньяра заявили, что не крали ель у местной жительницы

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Власти города Миньяр Челябинской области оправдались за кражу ели с участка местной жительницы. Дерево не было взято без спроса — его спилили во время санитарной вырубки, сообщил источник URA.RU.

Заявка на санитарную рубку деревьев и кустарников поступила в администрацию в середине сентября. Ель, о которой идет речь, была включена в список. «При подготовке к работам выяснилось, что ель соответствует размерам ствола и эстетическому виду для установки на площади, поэтому было принято такое решение», — пояснил собеседник издания.

Отмечается, что садовый участок, на котором росло дерево, не имеет четких границ, так как не был оформлен наследниками должным образом. По словам рабочих, сейчас территория заброшена — на ней находятся несколько разрушенных построек.

Ранее сообщалось, что ель спилил один из чиновников, после чего ее установили на главной площади Миньяра.

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      Александра Качан
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