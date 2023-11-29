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12:54, 29 ноября 2023Среда обитания

Чиновник украл ель у россиянки и установил ее на городской площади

Чиновник из Миньяра украл ель у жительницы и установил ее на городской площади

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Чиновник из города Миньяр Челябинской области украл елку с участка местной жительницы и установил ее на главной городской площади. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Подъем».

Видео со срубленной елкой опубликовала в соцсетях администрация Миньярского городского поселения. Дерево узнала жительница российского города Елена Шалдина — эту елку посадил ее муж 41 год назад. Разрешение на сруб дерева власти не просили.

«Елка стояла на участке, никому не мешая, не мешая дороге, никаких линий электропередачи там не было. Просто взяли и срубили», — рассказала Шалдина. Она добавила, что поступок чиновника не должен остаться безнаказанным.

Ранее бывшего директора муниципального предприятия «Благоустройство Вилючинска» осудили за плохо очищенные качели. В результате бездействия чиновника детскую площадку завалило снегом, из-за чего ребенок сломал две конечности.

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      Александра Качан
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