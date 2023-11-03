Российского экс-чиновника осудили за плохо очищенные качели

На Камчатке суд вынес приговор экс-чиновнику за некачественную очистку качелей

На Камчатке суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Благоустройство Вилючинска» за плохо очищенные качели, на которых травмировались трое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

49-летний чиновник, имя которого не раскрывается, признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). «Суд установил, что бывший директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади Вилючинска, вследствие чего в апреле 2022 года дети 7, 9 и 14 лет при катании на качелях получили травмы ног», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что качели были настолько близко к снегу, что ноги детей попадали между конструкцией и наледью. В результате один из пострадавших получил переломы двух конечностей. Травмы детей суд признал средним и тяжким вредом здоровью. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком один год условно с испытательным сроком в один год.

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