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11:04, 3 ноября 2023Среда обитания

Российского экс-чиновника осудили за плохо очищенные качели

На Камчатке суд вынес приговор экс-чиновнику за некачественную очистку качелей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Камчатке суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Благоустройство Вилючинска» за плохо очищенные качели, на которых травмировались трое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

49-летний чиновник, имя которого не раскрывается, признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). «Суд установил, что бывший директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади Вилючинска, вследствие чего в апреле 2022 года дети 7, 9 и 14 лет при катании на качелях получили травмы ног», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что качели были настолько близко к снегу, что ноги детей попадали между конструкцией и наледью. В результате один из пострадавших получил переломы двух конечностей. Травмы детей суд признал средним и тяжким вредом здоровью. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком один год условно с испытательным сроком в один год.

Ранее мэрию Красноярска осудили за нехватку детских садов. Прокурорская проверка установила, что в некоторых районах города из-за переполненности школ дети обучаются во вторую смену, а также ждут очереди в детские сады.

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      Нина Ташевская
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