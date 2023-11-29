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10:12, 29 ноября 2023Экономика

Названы максимальные зарплаты курьеров в России

SuperJob: водитель-курьер в Москве может зарабатывать до 200 тысяч рублей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Водители-курьеры в России могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Максимальные зарплаты сотрудников службы доставки назвали аналитики сервиса SuperJob, их цитирует РИА Новости.

Средняя зарплата пеших курьеров, а также курьеров на самокате или велосипеде в Москве составляет 70 тысяч рублей, а максимальная — 115 тысяч рублей. Средний доход работников службы доставки в Санкт-Петербурге находится на уровне 78 тысяч, а максимальный — до 95 тысяч рублей.

Максимальная зарплата курьеров на машине может доходить до 200 тысяч в Москве и 165 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Средние зарплаты составляют — 95 тысяч и 78 тысяч рублей соответственно.

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Согласно оценке специалистов, перед Новым годом спрос на курьеров в России вырос на 19 процентов. Это ежегодная тенденция. Перед началом распродаж и праздников работодатели начинают переманивать персонал, предлагая более интересные зарплаты и условия работы, объяснил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. Еще одна причина увеличения спроса на курьеров — рост простудных заболеваний и метеоусловия.

Работа курьера заняла второе место в рейтинге высокооплачиваемых рабочих профессий. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, средний доход работников службы доставки составляет 91-94 тысячи рублей. У водителей такси он доходит до 105 тысяч рублей в месяц. Замкнули тройку лидеров торговые представители. Их доход варьируется от 65 тысяч до 74 тысяч рублей в месяц.

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      Вячеслав Агапов
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