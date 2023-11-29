Жители российского города останутся без воды

Котово Волгоградской области останется без воды из-за ремонта

Город Котово Волгоградской области на неделю, с 30 ноября по 5 декабря, останется без воды из-за работы на магистральном водопроводе, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на главу района Сергея Чумакова.

В Котове проживают около 20 тысяч человек. Всех школьников, кроме учащихся 11-х классов, решили отправить на домашнее обучение. В детских садах города планируется организовать дежурные группы. Чумаков заявил, что воду жителям города, а также в учреждения будут доставлять водовозами. Сообщается, что коммунальные аварии происходят часто из-за практически полной изношенности коммунальных сетей.

Летом 2023 года в Котове произошло множество аварий, из-за которых жители города сталкивались с перебоями водоснабжения. В сентябре на проблему обратила внимание местная прокуратура, пообещавшая разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее в 15 километрах от Котова рабочие при строительстве повредили нефтепровод. Авария попала на видео, жидкость разлилась на несколько десятков метров, образовав огромную лужу.