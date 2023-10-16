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12:34, 16 октября 2023Среда обитания

Рабочие прокладывали водопровод и устроили разлив нефти

V1.ru: под Волгоградом при строительстве водопровода повредился нефтепровод

В Котове Волгоградской области при строительстве водопровода рабочими был поврежден нефтепровод. Об этом сообщает издание V1.ru.

Авария произошла в промзоне в 15 километрах от города. По словам местных жителей, в ней виноваты подрядчики, которые занимаются прокладкой водопровода Котово — Филино.

Разлив нефти также опубликовал Telegram-канал «Остров Свободы». На кадрах показано, что жидкость коричневого цвета фонтаном бьет из земли. Нефть разлилась на несколько десятков метров, образовав огромную лужу. Рядом с местом аварии видна вырытая земля, неподалеку от разлива ездит экскаватор.

Ранее разлив нефти обнаружили на Волге, в акватории Саратовского водохранилища у городского округа Жигулевск. В местном управлении Росрыболовства заявили, что при разливе не обнаружили потерь биологических ресурсов.

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    Мария Черкасова
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