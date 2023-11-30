Жена Зеленского вошла в список 25 самых влиятельных женщин года

Financial Times внесла жену Зеленского в список самых влиятельных женщин года

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года. Список составила и опубликовала британская газета Financial Times.

Список составляется Financial Times каждый год. Имена и снимки самых влиятельных женщин сопровождается текстами, написанными их коллегами и знакомыми. О жене украинского президента Владимира Зеленского, Елене Зеленской, написала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Справку о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен писала министр финансов США Джанет Йеллен.

Кроме того, в список вошла венгерская ученая-иммунолог Каталин Карико, которая занималась разработкой мРНК-вакцин (в том числе вакцин от COVID-19), участницы корейской поп-группы Aespa, которые побили рекорды продаж, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям искусственного интеллекта компании OpenAI Мира Мурати и исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема.

Обозреватели издания также включили в список нигерийскую писательницу и поэтессу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, индийскую актрису и певицу Алию Бхатт, генерального директора консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл, швейцарского министра финансов Карин Келлер-Зуттер, директора по устойчивому развитию компании Kering (владеет брендами Gucci и Balenciaga) Мари-Клер Даву, американскую теннисистку Коко Гауфф и футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо,

Ранее Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

