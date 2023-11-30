Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:58, 30 ноября 2023Из жизни

Жена Зеленского вошла в список 25 самых влиятельных женщин года

Financial Times внесла жену Зеленского в список самых влиятельных женщин года

Фото: Alex Wong / Getty Images

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года. Список составила и опубликовала британская газета Financial Times.

Список составляется Financial Times каждый год. Имена и снимки самых влиятельных женщин сопровождается текстами, написанными их коллегами и знакомыми. О жене украинского президента Владимира Зеленского, Елене Зеленской, написала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Справку о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен писала министр финансов США Джанет Йеллен.

Кроме того, в список вошла венгерская ученая-иммунолог Каталин Карико, которая занималась разработкой мРНК-вакцин (в том числе вакцин от COVID-19), участницы корейской поп-группы Aespa, которые побили рекорды продаж, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям искусственного интеллекта компании OpenAI Мира Мурати и исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема.

Материалы по теме:
«Моногамия нагоняет на меня тоску». Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
«Моногамия нагоняет на меня тоску».Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
29 мая 2021
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь» Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
29 ноября 2020

Обозреватели издания также включили в список нигерийскую писательницу и поэтессу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, индийскую актрису и певицу Алию Бхатт, генерального директора консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл, швейцарского министра финансов Карин Келлер-Зуттер, директора по устойчивому развитию компании Kering (владеет брендами Gucci и Balenciaga) Мари-Клер Даву, американскую теннисистку Коко Гауфф и футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо,

Ранее Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Список главных «разрушителей» года (disrupters) возглавила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      Названа республика России с невероятными блюдами

      В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

      Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

      Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

      Названы лучшие способы вложения средств

      Китайская экономика перестала подавать надежды

      Россиянкам назвали самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба

      Власти объяснили снос памятника главному врагу советской власти

      Кремль сообщил о возможности Зеленского задать вопрос Путину на прямой линии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости