43-летнюю певицу Джессику Симпсон заподозрили в пластике

Пользователи сети заподозрили американскую певицу и актрису Джессику Симпсон в пластических операциях. Соответствующие публикация и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя знаменитость появилась на премии Footwear News Achievement Awards в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда выбрала полупрозрачное облегающее платье, украшенное множеством стразов. Кроме того, она надела открытые туфли на шпильках, а также серебряные серьги и кольцо в качестве аксессуаров. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в локоны.

Читатели издания обратили внимание на некоторые изменения во внешности Симпсон. «Она даже не может нормально улыбнуться, потому что ее лицо заморожено из-за филлеров», «Похоже, Джессика Симпсон что-то сделала со своим носом: расстояние между кончиком носа и краем верхней губы увеличилось», «Что ты сделала со своим лицом?», «Бедная девочка. Она даже не может пошевелить губами», «Прекрати над собой издеваться!» — возмущались они.

В сентябре 2022 года Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов. Знаменитость рассказала, что сильно поправилась во время третьей беременности. По ее словам, ей было необходимо изменить свои пищевые привычки. В связи с этим Симпсон начала работать с диетологом.