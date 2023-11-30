56-летняя Джулия Робертс вышла в свет в мини-юбке и была раскритикована в сети

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс пришла на премьеру фильма «Оставь мир позади» в Лондоне, Англия, в обнажающем ноги наряде, и ее раскритиковали в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя обладательница «Оскара» посетила мероприятие в розовом жакете и мини-юбке. Кроме того, звезда надела массивное серебристое колье и туфли с бахромой ему в тон. Также она распустила волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

Читатели издания высказались о внешнем виде знаменитости под публикацией. «Ух ты, это первый раз, когда она выглядит не очень хорошо. Ужасные туфли, ужасные ноги, неподходящий наряд», «[Ей необходимо] уволить стилиста и купить колготки», «С такими ногами нужна одежда подлиннее», «Пытается выглядеть слишком молодо, но безуспешно», «Туфли следует выбросить в мусор», — отметили юзеры.

Ранее англо-канадская актриса Ким Кэтролл появилась на церемонии вручения премии Harper's Bazaar «Женщина года» в необычном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость выбрала черное мини-платье, оформленное золотистыми пайетками, тремя массивными пуговицами и высокими подплечниками.