Стало известно о гибели россиянина в результате пожара в хостеле в Алма-Ате

Мэр Алма-Аты Досаев: в результате пожара в хостеле погиб один россиянин

Россиянин погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате. Об этом рассказал глава администрации казахского города Ерболат Досаев, пишет ТАСС.

По его словам, среди погибших есть граждане иностранных государств. «Один из найденных — гражданин Узбекистана, один — гражданин Российской Федерации, остальные — казахстанцы», — перечислил мэр. Досаев уточнил, что гражданин РФ приехал в Казахстан из Республики Саха.

Утром в четверг, 30 ноября, стало известно о возгорании в здании по улице Ади Шарипова. Хостел располагался в подвальном помещении трехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Городской департамент по чрезвычайным ситуациям (ЧС) сообщил о гибели 13 человек. Предположительно, все они отравились угарным газом.