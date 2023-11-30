Жертвами пожара в хостеле в казахском городе стали 13 человек

Департамент по ЧС: в результате пожара в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек

В результате пожара в хостеле казахского города Алма-Ата погибли 13 человек. Об этом сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Как уточнили в ведомстве, о возгорании стало известно в 05:33 (в это время в Москве было 02:33) в четверг, 30 ноября. По улице Ади Шарипова загорелось здание хостела. «На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудованы под хостел», — уточнила пресс-служба.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Его ликвидировали в 06:22 (в 03:22 по московскому времени). «В ходе разведки и тушения пожара обнаружены, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются», — указали специалисты. Эксперты добавили, что они погибли от отравления угарным газом.

В июле 2022 года загорелся хостел по улице Алма-Атинская на юго-востоке Москвы. Число потерь составило восемь человек.