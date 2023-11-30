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15:29, 30 ноября 2023Ценности

Анна Седокова раскрыла свой максимальный вес и рассказала о похудении

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова раскрыла свой максимальный вес и рассказала о похудении. Ее комментарий публикует 5-tv.ru.

40-летняя исполнительница ответила на вопрос корреспондента на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», отметив, что ранее весила 75 килограммов. Однако впоследствии певица начала приводить себя в форму.

«До проекта "Последний герой" я думала, что похудела и выгляжу классно. Я весила 67 [килограммов], сейчас 63-64, и это, конечно, большой шаг, большая внутренняя работа. Я горжусь собой», — заявила знаменитость.

Ранее в ноябре сообщалось, что Анна Седокова посетила премию «Золотой Граммофон 2023» в откровенном наряде. Для мероприятия знаменитость выбрала оголяющее тело кожаное мини-платье с массивной молнией посередине.

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      Карина Черных
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