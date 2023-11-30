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10:13, 30 ноября 2023Ценности

Седокова вышла в свет в откровенном наряде с крестом на шее

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница посетила премию «Золотой Граммофон 2023». Для мероприятия знаменитость выбрала оголяющее тело кожаное платье длины мини с массивной молнией посередине. Также она подобрала к нему кожаные перчатки и сапоги с высоким голенищем. Кроме того, артистка надела на шею чокер с крестом.

В сторис Седокова призналась, что раньше боялась удивлять окружающих. «Аня, ты же приличная женщина. Но давайте честно. Какая приличная... Есть женщины намного приличнее. Но зато я настоящая и не вру ни себе, ни другим», — подписала звезда снимок, на котором предстала в упомянутом наряде.

Ранее Седокова показала фигуру в откровенном наряде на премии журнала Voice «Главные лица». Тогда исполнительница появилась на публике в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин.

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      Карина Черных
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