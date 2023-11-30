Байден выразил Нетаньяху обеспокоенность возможной операцией Израиля на юге Газы

Axios: Байден сказал Нетаньяху, что обеспокоен возможной операцией на юге Газы

Президент США Джо Байден сказал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что обеспокоен возможной военной операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа после завершения перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios cо ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, Байден заявил Нетаньяху, что то, как Израиль действовал на севере сектора Газа, ведя широкомасштабное наступление и используя танковые и пехотные дивизии, нельзя повторять в южной части анклава из-за миллионов людей, которые сейчас находятся там.

Американский лидер подчеркнул, что в Вашингтоне хотят, чтобы израильская сторона подробно обсуждала с США планы любой операции в южной части Газы, Нетаньяху с этим согласился.

Ранее ХАМАС подтвердило продление перемирия с Израилем в секторе Газа еще на один день, о договоренности также сообщили в ЦАХАЛ.