Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 30 ноября 2023Мир

Байден выразил Нетаньяху обеспокоенность возможной операцией Израиля на юге Газы

Axios: Байден сказал Нетаньяху, что обеспокоен возможной операцией на юге Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Президент США Джо Байден сказал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что обеспокоен возможной военной операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа после завершения перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios cо ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, Байден заявил Нетаньяху, что то, как Израиль действовал на севере сектора Газа, ведя широкомасштабное наступление и используя танковые и пехотные дивизии, нельзя повторять в южной части анклава из-за миллионов людей, которые сейчас находятся там.

Американский лидер подчеркнул, что в Вашингтоне хотят, чтобы израильская сторона подробно обсуждала с США планы любой операции в южной части Газы, Нетаньяху с этим согласился.

Ранее ХАМАС подтвердило продление перемирия с Израилем в секторе Газа еще на один день, о договоренности также сообщили в ЦАХАЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости