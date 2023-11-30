ХАМАС объявило о продлении перемирия еще на один день

ХАМАС объявило о продлении перемирия с Израилем еще на один день

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило продление перемирия с Израилем в секторе Газа еще на один день. Об этом сообщает ТАСС.

«Решено продлить перемирие на седьмой день, то есть четверг», — говорится в заявлении движения.

О том, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности в продлении перемирия, рассказывала ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее источники, близкие к ХАМАС, утверждали, что движение готово продлить режим прекращения огня в секторе Газа еще на четыре дня. Также уточнялось, что ХАМАС готово обменять мужчин-заложников на высокопоставленных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.