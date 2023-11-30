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02:34, 30 ноября 2023Мир

Байден перепутал имя лидера Китая

Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина другим именем
СюжетРоссия и НАТО:
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Li Xueren / Global Look Press

Американский президент Джо Байден во время публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США выступил в штате Колорадо. Байден в очередной раз рассказал о беседе, произошедшей в Гималаях. Ее суть сводится к тому, что если Соединенные Штаты определять одним словом, это будут «возможности». Если раньше собеседником политика в этой истории всегда был лидер КНР Си Цзиньпин, то на этот раз глава США назвал другое имя.

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!» — заявил Байден. Дэн Сяопин — политик, фактически возглавлявший Китай с конца 1970-х по начало 1990-х годов.

Ранее Байден в беседе с телеканалом CNN перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

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      Марина Совина
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